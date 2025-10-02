Tajani dice que Israel quiere repatriar a los miembros de la Flotilla a Londres y Madrid
Roma, 2 oct (EFE).- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó este jueves de que hoy se «habrá completado el traslado a Ashdod de los 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a Gaza» y que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid, durante una sesión informativa en la Cámara de los diputados.
Los detenidos, prosiguió el también vicepresidente del Gobierno italiano, «esta noche, tras el Yom Kippur, serán trasladados a unas instalaciones en Be’er Sheva» y «mañana por la mañana recibirán las visitas consulares».
Dijo que tras el sabbat, habrá una segunda visita consular el domingo por la mañana temprano, a la espera de las repatriaciones previstas para el lunes 6 y el martes 7 de octubre.
Agregó que el Gobierno israelí tiene la intención de repatriar a todas las personas a bordo de la Flotilla Global Sumud «mediante una única medida de expulsión forzosa» y «a bordo de «dos vuelos chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, en dos capitales europeas distintas» que quiere que sean Londres y Madrid. EFE
