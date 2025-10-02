Tajani dice que Israel quiere repatriar a los miembros de la Flotilla a Londres y Madrid

2 minutos

Roma, 2 oct (EFE).- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó este jueves de que hoy se «habrá completado el traslado a Ashdod de los 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a Gaza» y afirmó que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid.

Durante una sesión informativa en la Cámara de los diputados, el también vicepresidente del Gobierno italiano explicó que «esta noche, tras el Yom Kippur», los detenidos «serán trasladados a unas instalaciones en Be’er Sheva» y «mañana por la mañana recibirán las visitas consulares».

Dijo que, tras el ‘sabbat’, habrá una segunda visita consular el domingo por la mañana temprano, a la espera de las repatriaciones previstas para el lunes 6 y el martes 7 de octubre.

Agregó que el Gobierno israelí tiene la intención de repatriar a todas las personas a bordo de la Flotilla Global Sumud «mediante una única medida de expulsión forzosa» y «a bordo de «dos vuelos chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, en dos capitales europeas distintas» que quiere que sean Londres y Madrid.

Explicó que las autoridades israelíes «han pedido que sean Londres y Madrid porque son la sede de la dirección de la Flotilla» y, por lo tanto, no habrá un vuelo específico para Italia, aunque están trabajando en ello.

También informó de que la eurodiputada de Alianza Verde e Izquierdas (AVS) Benedetta Scuderi y el senador del Movimiento 5 Estrellas, Marco Croatti, que viajaban a bordo del barco ‘Morgana’ fueron de los primeros en ser trasladados a Ashdod y se encuentran en el centro de identificación y detención temporal del puerto israel.

Explicó asimismo que el barco ‘Karma’, a bordo del cual viajan el diputado del Partido Demócrata (PD) Arturo Scotto y la eurodiputada de este mismo partido Annalisa Corrado, «se ha separado de la flotilla y ha sido autorizado a desembarcar en Ashdod» autónomamente; la embajada italiana está solicitando autorización para que puedan entregar la ayuda y luego partir hacia Chipre y Grecia.

Destacó en su comparecencia que «los abordajes fueron pacíficos y sin violencia y se prepararon mediante numerosas medidas de aproximación, partiendo del buque nodriza Alma», y que, según la información obtenida por la embajada italiana en Tel Aviv, la Marina israelí ha empleado más de 16 buques en la operación. EFE

