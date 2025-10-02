Taylor Swift lanza «The Life of a Showgirl» y entra en una nueva era

4 minutos

«No solo está lanzando un álbum, está orquestando un fenómeno cultural»: Taylor Swift presenta su decimosegundo álbum el viernes, con material de promoción que demuestra que la cantante de country convertida en estrella pop es tan hábil en la música como en los negocios.

El aclamado y muy esperado álbum «The Life of a Showgirl» se inspiró en las experiencias de Swift durante su gira de conciertos «Eras», que batió récords, y que coincidió con el romance de la cantante con su ahora prometido, Travis Kelce, estrella del fútbol americano tres veces campeón del Super Bowl.

Desde las pistas que dio durante su última gira en 2024 hasta las proyecciones en cines el fin de semana para acompañar el nuevo álbum, «el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’ demuestra cómo Taylor Swift ha perfeccionado el marketing como arte narrativo», declaró a la AFP Robin Landa, profesora especializada en publicidad y branding en la Universidad de Kean.

El álbum «nació durante la época más feliz, loca e intensa de mi vida. Y esa emoción se refleja» en sus 12 canciones, aseguró la artista.

Así que, después de lanzar un undécimo álbum más oscuro («The Tortured Poets Department» o «TTPD») el año pasado, parece que la artista volvió al pop.

Swift, de 35 años, ha prometido éxitos como «22» y «Shake It Off» -enérgicos y bailables-, creados junto al mismo dúo de producción sueco, Max Martin y Shellback (Karl Johan Schuster).

Decir que este nuevo álbum, que incluye un dueto con la estrella emergente del pop Sabrina Carpenter, es muy esperado, es quedarse corto. «The Life of a Showgirl» es el más preguardado en la plataforma de streaming Spotify, incluso rompiendo el récord impuesto el año pasado por «TTPD».

– «Tomando el control» –

Junto con el lanzamiento, salas de cine en unos cincuenta países programaron proyecciones especiales de viernes a domingo. Se presentará un videoclip y su making-off, así como una versión karaoke del álbum.

Según el sitio web especializado Deadline, se espera que el evento genere entre 30 y 50 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos.

Swift, que anunció el álbum en el pódcast de Travis Kelce a mediados de agosto, «está tomando el control de (…) cada aspecto de su música y su presentación al público», algo «único» en la historia, señaló Toby Koenigsberg, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Oregón.

«También comprendió la importancia de que sus comunidades de fans interactúen en la vida real, y no solo en las redes sociales», comentó sobre este evento cinematográfico. La gira «Eras» de Swift también generó su propio evento en salas de cine.

Un elemento que ha conectado virtualmente a los «Swifties» -el apodo de los fans de la cantante- es la frenética búsqueda de «huevos de Pascua», pistas sobre sus proyectos esparcidas en los folletos de sus discos, sus videos musicales, conciertos y publicaciones en las redes sociales.

– «Buenas canciones» –

En una carta a sus fans en mayo, los más observadores se dieron cuenta de que la artista más escuchada en Spotify el año pasado deletreó la palabra «thiiiiiiiiiiiis» con 12 «i», sugiriendo que su decimosegundo álbum era inminente.

Tras el lanzamiento de las primeras imágenes del álbum «The Life of a Showgirl», con atuendos inspirados en el cabaret en tonos naranja y verde, los «Swifties», entusiasmados, acudieron a las redes sociales para señalar pistas supuestamente ocultas en los videos musicales de 2022, así como en ciertos atuendos de su última gira.

«Los huevos de Pascua son una de las herramientas más brillantes para interactuar con los fans en la música actual», dijo Landa. Y «transforman a su público en un equipo de promoción» en la web, añadió.

Entonces, ¿Swift es música o empresaria?

«La gente habla de su notable perspicacia empresarial, su fama y otras cosas, y en cierto modo pasan por alto la esencia de lo que hace: su talento como compositora», lamentó Koenigsberg. Desde su álbum debut en 2006, «ha demostrado ser capaz de escribir consistentemente buenas canciones (…) de una manera que casi nadie más puede».

