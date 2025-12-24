Temas del día de EFE Internacional del jueves 25 de diciembre

7 minutos

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Ciudad Juárez/ Tapachula (México) – Migrantes en la frontera norte y sur de México se preparan para celebrar la navidad en medio de la incertidumbre y la nostalgia por estar lejos de casa y por no hallar en México un lugar donde puedan establecerse, pero tampoco tienen esperanza de llegar a Estados Unidos, tras las medidas migratorias de Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones convocadas por la junta militar birmana, en las que no concurre una oposición real, la Agencia EFE pasará a partir de este jueves una serie previa con la guía BIRMANIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA NAVIDAD.- El papa León XIV preside una misa matutina por la Navidad en la basílica de San Pedro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

12:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA NAVIDAD.- El papa León XIV imparte la bendición Urbi et Orbi por Navidad en la logia central de la basílica de San Pedro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El rey Carlos III, jefe de Estado británico, pronuncia el tradicional discurso de Navidad. (Texto)

Leópolis (Ucrania).- UCRANIA GUERRA.- Ucrania celebra su cuarta Navidad en guerra en medio de constantes ataques rusos, mientras aguarda a que Moscú reaccione oficialmente al plan de paz de 20 puntos elaborado por Ucrania y Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión del Consejo de Estado del país.

Redacción Internacional.- MÚSICA 2026.- A la espera de si se confirma el largamente anunciado disco de Rihanna o de sorpresas de Beyoncé o Bruce Springsteen, en el 2026 llegará lo nuevo de Madonna, Charli XCX (en forma de banda sonora de cine) o el esperadísimo regreso de BTS. (Texto) (Foto)

América

Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, se somete este jueves a una cirugía para extirpar unas hernias inguinales, en un procedimiento autorizado por la Corte Suprema y para el que ha tenido que abandonar temporalmente su estancia en prisión. (Texto) (Foto)

La Habana.- VENEZUELA EEUU.- La tensión entre EEUU y Venezuela y la incautación de buques petroleros en el Caribe está perjudicando a Cuba, aliado político de Caracas y gran importador de crudo venezolano. La escalada tiene los ingredientes para empeorar la situación en la isla, sumida ya en una profunda crisis económica y energética. (Texto) (Foto)

Cali (Colombia).- COLOMBIA FIESTAS.- Comienza la 68 Feria de Cali, que entre la Navidad y el Año Nuevo presenta en esta ciudad colombiana espectáculos musicales, conciertos, desfiles de carrozas y corridas de toros. (Texto) (Foto)

Oriente Medio y África

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Israel mantiene «ataques preventivos» en la frontera norte con Líbano, mientras continúa acometiendo redadas en Cisjordania y persiste el intercambio de acusaciones con Hamás de violaciones del alto el fuego en Gaza, donde la minoría cristiana trata de celebrar la Navidad entre la devastación.

Gabes.- TÚNEZ CONTAMINACIÓN.- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes, en la costa este de Túnez, emite el veredicto -aplazado en cuatro ocasiones- sobre la demanda de suspensión de la producción en un complejo químico contaminante de la localidad, a la espera de un dictamen para su cierre definitivo. Tribunal de Primera Instancia (Texto)

Asia

Rangún.- BIRMANIA ELECCIONES.- Las elecciones sin oposición real convocadas por la junta militar de Birmania (Myanmar), cuya primera fase está previsto que comience este domingo, coinciden con una nueva ofensiva lanzada por el Ejército, que en los últimos meses ha recuperado parte del terreno que había sido arrebatado por milicias de minorías étnicas y grupos prodemocráticos.

Pekín.- CHINA LATINOAMÉRICA.- China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos. (Texto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- BANGLADÉS OPOSICIÓN.- Tarique Rahman, líder desde el exilio del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), el principal partido opositor, regresa al país tras 17 años fuera, a las puertas de las elecciones generales previstas para el 12 de febrero.

Tokio.- JAPÓN BANCO CENTRAL.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, da un discurso durante una reunión de la principal patronal japonesa, Keidanren, después de que el banco central subiera los tipos de interés al 0,75 %.

Pekín.- CHINA DEFENSA.- El Ministerio de Defensa de China celebra su rueda de prensa mensual, en medio de tensiones con Japón y Estados Unidos a cuenta de Taiwán.

Pekín.- CHINA LATINOAMÉRICA.- China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos. (Texto) (Vídeo)

