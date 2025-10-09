Terminal del Puerto de Montevideo retoma su normal funcionamiento tras el paro

Montevideo, 9 oct (EFE).- La Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo retomó este jueves su normal funcionamiento, después de no poder recibir camiones durante siete días debido a un paro del sindicato de trabajadores.

A las 9:00 hora local (12:00 GMT), dos horas después de que los empleados volvieran a sus puestos y la terminal comenzara a operar, los camiones empezaron a ser recibidos nuevamente.

Este miércoles, representantes del sindicato del TCP mantuvieron un encuentro en la sede del Poder Ejecutivo con el secretario de Presidencia y con los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas.

Más tarde llevaron a cabo una asamblea en la que resolvieron volver a trabajar, al mismo tiempo que en esta jornada comenzó a correr un plazo de diez días de negociación para alcanzar un acuerdo sobre las reivindicaciones que llevaron a los trabajadores a paralizar sus actividades.

«Nos pidieron, debido a las presiones que hay de varios actores de la economía del país, poder hacer un parate en estas medidas que estaba haciendo el sindicato de TCP y nosotros, a través de esta asamblea, que fue bastante dura para todos nosotros (…) aceptamos», dijo luego a la prensa el presidente del sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP), Álvaro Reinaldo.

Asimismo, el sindicalista dijo que, aunque decidió recoger la propuesta del Gobierno, el sindicato le pedirá también al secretario de la Presidencia que «le ponga el mismo énfasis a la empresa» TCP (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos) para que aborde los planteamientos.

Según detalló TCP, el sindicato se niega a utilizar un nuevo sistema operativo que se encuentra implementado y en funcionamiento. Asegura que este solo aceptará el uso del sistema si la empresa reduce la jornada laboral de los trabajadores de ocho a seis horas diarias, manteniendo el pago correspondiente a ocho horas.

Este martes, en su cuenta de la red social X, TCP compartió un mensaje enviado a todo su personal en el que marcó un plazo para el retorno a las actividades y alerto que el convenio bipartito vigente incluye una cláusula de prevención de conflictos, en la que ambas partes asumieron el compromiso de preservar el acuerdo «y transitar un proceso previo a la toma de medidas».

De acuerdo con lo anterior, advirtió que, si los trabajadores no retoman sus funciones, iba a denunciar el convenio vigente. EFE

