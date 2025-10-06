The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Thunberg denuncia que Israel intenta eliminar a toda población de Gaza tras ser deportada

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Atenas, 6 oct (EFE).- La activista sueca Greta Thunberg ha denunciado este lunes que «Israel está intentando eliminar a una población entera», a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla que han sido deportados por Israel tras haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

«Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia», señaló Thunberg ante los medios en el aeropuerto, donde los integrantes de la Flotilla fueron recibidos por cientos de personas con banderas palestinas y pancartas contra el «genocidio».

La activista sueca señaló que la comunidad internacional debe poner el foco en que «mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva» para intentar «eliminar una población entera», ha violado el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria que llevaba la Flotilla entrara en el enclave donde, dijo, «la gente se está muriendo de hambre».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció en su cuenta de ‘Χ’ que deportó este viernes a «171 provocadores de la Hamas-Sumud flotilla» en vuelos hacia Grecia y Eslovaquia.

Los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

«Ningún rincón del mundo está libre sin una Palestina libre» y «ninguna cooperación con el Estado asesino de Israel», se podía leer en una de las pancartas que levantaron los manifestantes dentro del aeropuerto.

Muchos de los activistas, incluida Thunberg, pernoctarán en Atenas, ya que no hay vuelos este lunes hacia sus países de origen.

Thunberg señaló en sus declaraciones que los Estados tienen la obligación legal de actuar para evitar que se produzca un genocidio, lo que significa «poner fin a la complicidad, ejercer una presión real y detener las transferencias de armas» a Israel.

«No estamos viendo eso, no estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos. Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos», acentuó la activista, quien añadió que nunca comprenderá «cómo los seres humanos pueden ser tan malvados como para matar de hambre deliberadamente a millones de personas». EFE

dsp/as/rcf

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR