Tokio protesta ante Seúl por unas maniobras militares junto a unas islas disputadas

1 minuto

Tokio, 25 dic (EFE).- Las autoridades japonesas protestaron ante sus homólogos de Corea del Sur por unas maniobras militares de Seúl junto a una cadena de islas en el mar de Japón cuya soberanía se disputan ambos países.

En un comunicado emitido en la tarde del miércoles, el Ministerio de Exteriores japonés detalló que el responsable de Asuntos de Asia y Oceanía del ministerio, Masaaki Kanai, «presentó una fuerte protesta» ante el segundo de la Embajada surcoreana en Japón, Kim Jang-hyun, «con base a la postura consistente de Japón hasta la fecha».

El segundo de la Embajada japonesa en Seúl hizo lo propio con el responsable de Asia y Oceanía en el Ministerio de Exteriores surcoreano, detalla el mensaje.

La protesta llega después de que los medios surcoreanos informaran de que las autoridades del país realizaron el martes unos ejercicios militares junto a las islas, llamadas Takeshima en Japón y Dokdo en Corea del Sur.

Son los segundos ejercicios militares en la zona que realiza el Ejército surcoreano desde la llegada al poder del actual presidente, Lee Jae-myung, en junio.

La disputa sobre las islas, que Japón reclama como parte de su territorio, es motivo frecuente de disputas entre los vecinos.

Seúl controla ‘de facto’ la cadena desde el final del dominio colonial de Corea del Sur por parte de Japón en 1945, y realiza ejercicios militares en la zona dos veces al año desde 2003, según la agencia surcoreana de noticias Yonhap. EFE

