Torre de control del aeropuerto de Burbank cerrará por falta de personal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 6 oct (EFE).- La torre de control de la Administración Federal de Aviación (FAA) del Aeropuerto de Hollywood cerrará este lunes por la noche debido a la escasez de personal, en medio del cierre del Gobierno federal.

Una alerta emitida por el aeropuerto indica que la falta de personal obligará al cierre nocturno, lo que confirma la advertencia que esta mañana había dado el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien señaló que muchos controladores estaban considerando ausentarse por la falta de pago.

Según la Administración Federal de Aviación, un total de 12 instalaciones de tráfico aéreo se preparan para enfrentar escasez de personal durante la jornada nocturna.

Entre las torres afectadas se encuentran las de Phoenix, Denver, Newark, Jacksonville, Chicago y Washington D.C.

La incertidumbre para los trabajadores federales se mantendrá, luego de que el Senado fallara en su quinto intento por aprobar un plan de financiamiento temporal, dejando vigente el cierre del Gobierno.

Durante una conferencia de prensa, Duffy afirmó que no culpa a los controladores aéreos que han decidido retirarse para trabajar en Uber u otros empleos con el fin de llegar a fin de mes.

El cierre del Gobierno comenzó el miércoles pasado y continuará mientras republicanos y demócratas no alcancen un acuerdo sobre el financiamiento de la asistencia sanitaria, marcada por el intento de renovación de los subsidios al programa sanitario Obamacare que expira a finales de 2025. EFE

