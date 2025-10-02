The Swiss voice in the world since 1935
Tres barcos de la flotilla Sumud siguen navegando mientras 39 han sido abordados

1 minuto

Argel, 2 oct (EFE).- Tan solo tres barcos de la Global Sumud Flotilla continúan navegando mientras que 39 han sido interceptados o «aparentemente interceptados», según la página de rastreo de la propia flotilla.

Según la última actualización del rastreador a las 8.50 GMT, la mayoría de barcos habían sido abordados por la Armada israelí incluido el ‘Mikeno’, que se encontraba la mañana de este jueves, a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales. EFE

