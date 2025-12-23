Tribunal Constitucional de Portugal confirma a 11 candidatos para comicios presidenciales

2 minutos

Lisboa, 23 dic (EFE).- Un almirante en la reserva, exministros, exdirigentes de partidos, artistas y un sindicalista están entre los once candidatos confirmados este martes por el Tribunal Constitucional (TC) de Portugal para poder presentarse a las elecciones presidenciales del 18 de enero de 2026.

El TC precisó en un fallo que los candidatos, entre los que solo hay una mujer, fueron admitidos tras cumplir con los requisitos para su elegibilidad, así como todas las exigencias constitucionales y legales, como la presentación de al menos 7.500 votos de seguidores antes del 19 de diciembre.

En la lista están incluidos los favoritos en las encuestas, entre ellos el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, y el líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura.

También fueron admitidos el liberal João Cotrim de Figueiredo; el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro; y la eurodiputada y exlíder del partido Bloco de Esquerda Catarina Martins.

Completan la lista el diputado ecologista Jorge Pinto; el sindicalista y profesor André Pestana, el exdiputado comunista António Filipe, el pintor y escritor Humberto Correia y el cantante Manuel João Vieira.

Según una encuesta publicada este lunes por los medios Jornal de Notícias, la emisora TSF y los canales TVI y CNN y realizada por Pitagórica, Marques Mendes, Seguro y Ventura quedarían en empate técnico si las elecciones presidenciales fueran ahora, lo que forzaría una segunda vuelta.

Aun así, también tendrían posibilidad de acceder a una segunda vuelta Gouveia e Melo, que fue jefe del Estado Mayor de la Armada, y Cotrim de Figueiredo.EFE

cch/jgb