Tribunal popular analizará en Madrid violaciones de derechos de las mujeres en Agfanistán

Madrid, 7 oct (EFE).- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), competente para pronunciarse sobre cualquier delito grave contra los pueblos y las minorías, celebra a partir de este miércoles en Madrid el primer Foro Internacional de Denuncia sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren las mujeres y niñas en Afganistán bajo el régimen talibán.

El evento está organizado por cuatro ONG afganas: Rawadari, Afghanistan Human Rights and Democracy Organization (AHRDO), Organization for Policy Research and Development Studies (DROPS) y Human Rights Defenders Plus (HRD+).

Además, cuenta con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), donde se celebrarán las sesiones.

«El objetivo es visibilizar estas prácticas como posibles crímenes de persecución de género y exigir rendición de cuentas ante la comunidad internacional», dijeron las ONG en un comunicado conjunto.

Durante los tres días de sesión, supervivientes, defensores de derechos humanos y juristas internacionales presentarán ante un panel de expertos independientes pruebas y testimonios sobre persecución de género, detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y la negación de derechos fundamentales como la vida, la educación, la salud, el trabajo y la participación cívica y política.

Las sesiones incluirán testimonios directos de las víctimas, así como grabaciones en vídeo y declaraciones escritas.

Contará también con la participación de fiscales como la defensora afgana de los derechos de las personas con discapacidad Benafsha Yaqoobi y la cofundadora de la Campaña ‘Ham Diley’, sobre mujeres, paz y seguridad en Afganistán, Azadah Raz Mohammad.

Desde diciembre de 2024, las organizaciones han trabajado con víctimas, académicos islámicos, juristas internacionales, representantes de la sociedad civil y expertos en justicia penal, dentro y fuera de Afganistán, para fundamentar la acusación que será examinada en Madrid.

El TPP es un tribunal de opinión internacional competente para pronunciarse sobre cualquier delito grave cometido en perjuicio de los pueblos y las minorías.

Nació en Bolonia (Italia) en 1979 en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976) y está integrado por una red de expertos y personalidades reconocidos a nivel internacional, convocados periódicamente para integrar el jurado de cada sesión. EFE

