Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania

Washington, 9 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.

«Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder», declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete. EFE

