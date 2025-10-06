The Swiss voice in the world since 1935
Trump acogerá una pelea de la UFC en la Casa Blanca coincidiendo con su cumpleaños

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente estadounidense Donald Trump, gran aficionado a los deportes de combate, anunció el domingo que la Casa Blanca acogerá una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio, día en el que cumple 80 años.

«El 14 de junio del próximo año, tendremos  una gran pelea de UFC en la Casa Blanca», declaró el magnate republicano durante un discurso en Norfolk, en Virginia, con motivo del 250º aniversario de la Marina estadounidense.

No mencionó que la fecha coincide con su cumpleaños. Este año, en su 79° cumpleaños, Trump organizó un desfile militar.

En agosto, el presidente de UFC, Dana White, había declarado que un combate de artes marciales mixtas se celebraría en la Casa Blanca. La fecha inicial era el 4 de julio, día en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia.

Trump ha sido invitado frecuentemente a combates de UFC, conocidos por su intensidad y violencia, donde los luchadores se enfrentan con golpes, patadas y técnicas de sumisión en una batalla sin restricciones dentro del «Octágono», un ring de ocho lados rodeado por una cerca metálica.

Llevar este deporte de combate al corazón del poder político estadounidense será un hecho sin precedentes. 

ami/fox/meb/an

