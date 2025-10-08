Trump acudirá a un foro de negocios en Miami con Messi, Nadal y Will Smith

Miami, 8 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, será el invitado de honor del America Business Forum (ABF) el 5 de noviembre en Miami, frente al terreno de su futura biblioteca presidencial, junto con figuras como el futbolista Lionel Messi, el tenista Rafael Nadal, el actor Will Smith y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los organizadores del evento, que nació en Uruguay y por primera vez se celebrará en Estados Unidos con unos 30.000 asistentes, anunciaron este miércoles que el mandatario acudirá al encuentro, con sede en el Kaseya Center, en el centro de Miami.

«Una nueva voz se suma al escenario global de liderazgo. El presidente Donald J. Trump participará en el America Business Forum Miami 2025, junto a figuras como Lionel Messi, Jamie Dimon (presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase) y Gianni Infantino», indicó ABF en LinkedIn.

El Kaseya Center está justo frente a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) de Miami, junto a la que está el terreno que el Gobierno de Florida regaló la semana pasada para la construcción de la biblioteca presidencial oficial de Trump.

El foro reunirá a líderes de los deportes y negocios, como al presidente y director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; el fundador y director de Citadel, Kenneth Griffin; el fundador de WeWork, Adam Neumann, y el empresario Eric Schmidt, exdirector de Google.

El acto refleja la relevancia política que ha adquirido esta ciudad del sur de Florida, pues apenas el mes pasado Trump anunció que la cumbre del G20 será en un complejo turístico de su propiedad en Doral, en la zona metropolitana de Miami, la primera vez que Estados Unidos acoge la cita en dos décadas. EFE

