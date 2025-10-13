Trump anima a más países a sumarse a los Acuerdos de Abraham y destaca sus beneficios

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, animó este lunes a más países a sumarse a los Acuerdos de Abraham, con los que Israel estableció relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin y posteriormente con Marruecos y Sudán, y destacó los beneficios económicos de ser parte de ese pacto.

«Espero que cada uno de los países que estamos tratando de incorporar se unan pronto. Sin juegos, sin nada, simplemente únanse», dijo en el Parlamento israelí (Knéset).

Los Acuerdos de Abraham se ratificaron en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 2020, durante el primer mandato de Trump (2017-2021). El entonces gobierno estadounidense presumió de haber logrado romper el consenso árabe de no establecer relaciones con Israel hasta que hubiera un acuerdo de paz y un Estado palestino.

Los cuatro países, dijo en referencia a sus actuales integrantes – Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán – «fueron muy, muy valientes al hacerlo. Lo hicieron muy pronto y cada uno de ellos se ha beneficiado increíblemente, en términos financieros».

Trump animó por ello a más países de la región a ser parte de esos acuerdos, señalando que aquellos que «dejaron de lado sus diferencias, superaron divisiones ancestrales y optaron por el diálogo ahora están entre los más exitosos de la región».

«Se están llevando bien con Israel y les está yendo muy bien», recalcó.

Su mensaje al resto de países fue claro: «En lugar de construir fortalezas para mantener alejados a los enemigos, las naciones de esta región deberían estar construyendo infraestructura para acercar más su comercio, porque tienen que competir con el gran mundo allá afuera en materia comercial», destacó.

La actual competencia, según dijo, es diferente: «En lugar de fabricar armas y misiles, la riqueza de esta región debería destinarse a escuelas, medicina, industria y, sinceramente, a lo nuevo y más popular: la inteligencia artificial». EFE

