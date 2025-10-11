Trump anuncia acuerdo con AstraZeneca para reducir precios de medicamentos en EEUU

1 minuto

Washington, 10 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la farmacéutica británica AstraZeneca podrá ofrecer sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en EE.UU., a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.

El acuerdo, anunciado en la Casa Blanca, tiene como objetivo bajar «drásticamente» los precios de los medicamentos y equipararlos a los de otros países, de acuerdo con Trump.

Según el presidente, este acuerdo permitirá reducir drásticamente los costos para «los contribuyentes estadounidenses».

Sin embargo, expertos en precios de medicamentos señalan que, en muchos casos, los precios que paga Medicaid ya son similares a los de Europa, por lo que el impacto real de esta medida podría ser limitado.

AstraZeneca también se comprometió a invertir 50.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en Estados Unidos hasta 2030, incluyendo la construcción de una nueva planta en Virginia que se espera genere unos 3.600 empleos.

El beneficio que la farmacéutica británica recibirá a cambio será una exención de tres años de los aranceles impuestos a medicamentos importados.

El acuerdo sigue a uno similar alcanzado con Pfizer y forma parte de la estrategia de la administración Trump para presionar a las farmacéuticas a reducir los precios de los medicamentos en EE.UU. y aumentar la producción nacional. EFE

dte/rrt