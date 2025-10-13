Trump asegura que Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control en la Franja de Gaza

2 minutos

Redacción Internacional, 13 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo islamista Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control armado en la Franja de Gaza.

«Les hemos dado la aprobación por un tiempo (…). Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien», dijo Trump sobre Hamás, que ha rechazado de momento comprometerse al desarme total, a preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 durante el vuelo hacia Tel Aviv.

Ayer, fuerzas de la policía de Hamás en la Franja de Gaza y milicias locales a las que acusan de colaborar con Israel mantuvieron enfrentamientos armados en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza; y hoy, el Gobierno de Gaza, controlado por el grupo islamista, aseguró haber movilizado a 7.000 funcionarios para recibir a los presos palestinos en cárceles israelíes.

Trump llegó este lunes a Tel Aviv poco después de que Hamás liberara a los primeros siete rehenes vivos que aún tenía en su poder desde el 7 de octubre de 2023. Los trece cautivos vivos restantes fueron entregados a la Cruz Roja poco después de la llegada de Trump a Israel.

En el trayecto en avión hacia Israel, donde Trump está haciendo una breve visita antes de partir hacia Egipto para presidir la Cumbre de la Paz, el presidente estadounidense también se mostró seguro de que el alto el fuego, en esta ocasión, perdurará.

«Creo que sí», respondió Trump a la pregunta de si cree que se mantendrá el cese del conflicto. «Creo que la gente está cansada. Han pasado siglos. Sí, el alto el fuego se mantendrá».

La primera fase del Plan de Paz incluye el alto el fuego (que se mantiene desde el viernes), la retirada parcial de las tropas israelíes y la liberación de los 20 rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos.

La segunda fase, que se negociará más adelante, contempla la creación de un comité palestino tecnocrático y «apolítico» que administre temporalmente la Franja bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional, el denominado «Consejo de la Pa»”, presidido por Trump y con la participación del exprimer ministro británico Tony Blair. EFE

