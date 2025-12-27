Trump califica el caso Esptein como una «caza de brujas»

1 minuto

Washington, 26 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una «caza de brujas» y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que «ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein» y que el Departamento de Justicia está «viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas», en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein.EFE

dte/gpv