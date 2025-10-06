Trump celebra la elección de Sanae Takaichi como futura primera ministra de Japón

2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la elección de la política conservadora Sanae Takaichi como líder del partido gobernante en Japón y futura primera ministra del país, la primera mujer en ostentar este cargo.

«Japón acaba de elegir a su primera mujer primera ministra, una persona muy respetada, de gran sabiduría y fortaleza. Es una noticia fantástica para el increíble pueblo japonés», escribió Trump en su red social, Truth Social.

La exministra japonesa del Interior Sanae Takaichi se convirtió el sábado en la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) al derrotar en segunda vuelta de las primarias al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, lo que le abre la puerta para posiblemente convertirse en la primera mandataria de Japón a falta de confirmación parlamentaria.

La nacionalista Takaichi, de 64 años, reemplaza al saliente primer ministro, Shigeru Ishiba, y es también la primera mujer presidenta del PLD.

Es una legisladora veterana de del ala conservadora y nacionalista y ha expresado en el pasado su postura en contra del matrimonio homosexual, el ascenso al trono imperial de las mujeres o la compra de propiedades japonesas por parte de extranjeros.

En su primera rueda de prensa tras ganar las primarias aseguró que no descarta revisar el acuerdo comercial con Washington si este no responde a los intereses nacionales.

Si logra ser confirmada por el Parlamento, lo que podría ocurrir a mediados de este mes, Takaichi será la anfitriona durante la visita de Trump al país el próximo 27 de octubre. EFE

ecs/er/psh