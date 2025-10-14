Trump condiciona la ayuda a Argentina a una victoria de Milei en las legislativas

Washington, 14 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que si la izquierda vuelve al poder en Argentina, su Gobierno dejará «de ser generoso» con el país, en el marco de su reunión con el presidente suramericano, Javier Milei.

Trump recibió a Milei para un almuerzo entre ambos equipos de gobierno en la Casa Blanca y aseguró que el argentino ha tenido «una carrera increíble» y que confía en que «va ganar esta elección», al tiempo que le ofreció su «apoyo absoluto» si sigue en el poder.

«Si (Milei) pierde no vamos a ser generosos con Argentina», aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo estar satisfecho con el acuerdo de línea de intercambio de divisas de hasta 20.000 millones de dólares para sostener la confianza en Argentina y mantener la liquidez en dólares anunciado la semana pasada.

«(Milei) tiene que mantenerse fiel a sus principios, porque va a ganar y está haciendo lo correcto», aseguró el mandatario estadounidense, quien dijo que está enfrentándose a «extremistas de izquierda» que han llevado a Argentina a sus problemas económicos.

Milei, en el poder desde diciembre de 2023, y la coalición que lidera su partido La Libertad Avanza se enfrentan a un importante refrendo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El programa de reformas económicas del presidente argentino podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías en el Congreso y el Senado.

Según Trump, Milei «heredó un lío» y consideró que el apoyo de su administración y esta visita a la Casa Blanca, la primera para Milei, ayudará a su popularidad en las encuestas.

Trump dijo que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante «que una gran filosofía conquiste a un gran país» y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Milei agradeció a Trump la ayuda de su gobierno que ha comprado pesos y abierto una línea swap de divisas para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina por valor de hasta 20.000 millones de dólares.

«Quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent paraayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia delos ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren queArgentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad», aseguró Milei sentado frente a Trump. EFE

