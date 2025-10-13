Trump considera amenazar a Putin con proveer de misiles Tomahawk a Kiev

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que podría amenazar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con proporcionar misiles de crucero Tomahawk a Kiev si Moscú no pone fin a su invasión.

Trump ha estado considerando en los últimos meses la venta de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a los europeos para entregarlos a Ucrania, y su reunión con Putin a mediados de agosto en Alaska (Estados Unidos) no logró avances hacia el fin de la guerra.

«Quizás le hable de eso. Quizás le diga: ‘Escucha, si esta guerra no termina, voy a enviarles Tomahawks'», dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si abordaría el tema directamente con el presidente ruso.

Trump informó que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski había solicitado los Tomahawks durante su llamada telefónica el sábado sobre un nuevo envío de armas a Kiev.

«Los Tomahawks constituyen un nuevo paso en la agresión», añadió Donald Trump, en camino a Israel y Egipto para el acuerdo de paz sobre Gaza.

«¿Quieren que se lancen Tomahawks en su dirección? No lo creo», agregó.

Vladimir Putin ha advertido sobre la entrega de Tomahawks a Kiev, afirmando que esto constituiría «una nueva escalada» y afectaría las relaciones entre Washington y Moscú.

