Trump dice que Putin quiere terminar la guerra en Ucrania pese a conversaciones inconclusas

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Vladimir Putin quiere poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania, pese a las recientes conversaciones inconclusas entre el mandatario ruso y negociadores estadounidenses.

Putin se reunió el martes en Moscú con el emisario norteamericano Steve Witkoff y con Jared Kushner, el yerno de Trump.

Sin embargo, el encuentro no desembocó en ningún avance concreto para poner fin al conflicto desencadenado por una ofensiva del Kremlin en 2022.

Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan elaborado por Washington para acabar con las hostilidades. El primer borrador fue enmendado tras ser criticado por considerarse demasiado favorable a Rusia.

«Ayer (martes) tuvieron una reunión muy buena con el presidente Putin», dijo Trump cuando un reportero de la AFP le preguntó en el Despacho Oval cómo habían ido las negociaciones. «¿Qué se ha conseguido con esa reunión? No sabría decirlo», añadió.

«Su impresión fue… que le gustaría que la guerra terminara», indicó Trump el miércoles sobre la imagen del líder ruso que tuvieron sus representantes en el encuentro.

«Su impresión fue muy fuerte de que le gustaría llegar a un acuerdo», añadió el republicano.

Sus emisarios Witkoff y Kushner se reunirán el jueves en Florida con el negociador de Kiev, Rustem Umerov, informó un alto cargo de Estados Unidos bajo condición de anonimato.

Tras la reunión del martes, el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, consideró que los recientes «éxitos» del ejército ruso en el campo de batalla «influyeron» en las conversaciones.

Según Ushakov, la «cuestión clave» de la participación de Kiev en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que Moscú se opone categóricamente, también se abordó en las conversaciones.

El ucraniano Umerov se reunió a su vez con asesores de seguridad europeos en Bruselas.

«Les di a mis colegas información detallada sobre las negociaciones en Ginebra y Florida, y sobre los próximos pasos en el proceso diplomático», dijo Umerov, en referencia a las últimas negociaciones en las que participó.

«Es importante que Europa siga participando activamente en esto», añadió.

– «Ninguna solución de compromiso» –

La intensa actividad diplomática no ha logrado alcanzar un acuerdo sobre la cuestión clave de los territorios. Rusia reclama que Kiev le ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el epicentro de los combates.

Rusia controla aproximadamente el 19 % de Ucrania. Sin embargo, sobre esta cuestión, «todavía no se ha adoptado ninguna solución de compromiso», aunque «algunas propuestas estadounidenses pueden ser discutidas», declaró el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el miércoles que Moscú está dispuesto a reunirse «tantas veces como sea necesario» con delegados estadounidenses para encontrar una salida al conflicto.

– Amenazas de Putin –

Putin amenazó a los europeos, al acusarlos de tratar de «impedir» los esfuerzos de Washington para poner fin al conflicto.

«No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos», declaró a los periodistas en el marco de un foro económico.

La diplomacia alemana consideró el miércoles que Rusia no está «en modo negociación».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó por su parte el plan de la Unión Europea para financiar a Ucrania durante dos años y «ponerla en una posición de fuerza» en las negociaciones con Moscú.

Los europeos temen que la administración Trump pueda sacrificar la soberanía de Ucrania, considerada como un baluarte frente a Rusia.

En el frente, las fuerzas rusas, más numerosas, continúan avanzando de forma constante, aunque lenta, en algunos sectores.

Las tropas de Moscú reivindicaron el lunes la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un cruce clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo Ucrania asegura que continúan los combates en Pokrovsk.

