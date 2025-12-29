Trump hace advertencias a Hamás y a Irán tras reunirse con Netanyahu

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Irán de nuevos ataques y dijo que Hamás «lo pagará caro» si no se desarma en Gaza, al presentar el lunes un frente unido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En rueda de prensa con Netanyahu tras una reunión en Florida, Trump amenazó con «erradicar» cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a mediados de este año.

Trump también restó importancia a los informes sobre tensiones con Netanyahu respecto a la segunda etapa del frágil alto el fuego en Gaza. Afirmó que Israel había «cumplido» sus compromisos y que la responsabilidad recaía en el grupo islamista palestino Hamás.

«Si no se desarman como acordaron, entonces lo pagarán caro», dijo Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago. «Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto».

El brazo armado de Hamás reiteró más temprano el lunes que no entregaría sus armas.

Netanyahu destacó que el encuentro con Trump había sido «muy productivo» y anunció que Israel le otorgará el más alto honor civil del país.

Trump, que se autoproclama el «presidente de la paz», quiere pasar a la siguiente fase de la tregua acordada en Gaza, que contempla la instalación de un gobierno tecnocrático palestino y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

– «Mal» comportamiento –

Si bien algunos en la Casa Blanca temen que Netanyahu esté retrasando el proceso, Trump dijo tener «muy pocas diferencias» con el primer ministro israelí.

«No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel», aseveró. «Han cumplido el plan».

Durante la reunión, la quinta entre los dos líderes que se celebra en Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder este año, el tema de Irán también estuvo presente.

Funcionarios y medios israelíes temen que Irán esté reconstruyendo su arsenal de misiles balísticos luego de la guerra de 12 días con Israel en junio.

Trump dijo que Irán «podría estar portándose mal» y que Teherán buscaba nuevos sitios nucleares para reemplazar los atacados por Estados Unidos en junio, además de recuperar sus misiles.

«Espero que no estén intentando volver a acumular (armas), porque si lo están, no vamos a tener otra opción más que erradicar muy rápidamente esa acumulación», dijo Trump, y subrayó que la respuesta estadounidense «podría ser más potente que la última vez».

Sin embargo, Trump dijo creer que Irán sigue interesado en un acuerdo con Washington sobre sus programas nuclear y de misiles.

Teherán niega querer dotarse de armas nucleares.

Irán denunció el lunes que todas estas amenazas no eran más que una «operación psicológica» en su contra.

Teherán hizo hincapié en que está preparado para defenderse y que una nueva agresión como la de junio «tendría consecuencias más graves» para Israel.

– «Reconstrucción» –

Las conversaciones entre Trump y Netanyahu también se centraron en otros focos de tensión en Medio Oriente, como Siria y el movimiento Hezbolá en Líbano.

Trump señaló el lunes su esperanza de que Netanyahu se «lleve bien» con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, un excomandante rebelde islamista cercano a la Casa Blanca, que lideró el derrocamiento de Bashar al Asad el año pasado.

La visita de Netanyahu culmina una frenética ronda de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para discutir el fin de la guerra desatada tras la invasión rusa en 2022.

El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso al poder.

El sitio Axios señaló que el mandatario republicano aspira a hacer anuncios en enero sobre un gobierno interino y una fuerza internacional.

Pero Trump brindó pocos detalles más allá de decir que esperaba que la «reconstrucción» pueda comenzar pronto en el territorio palestino, devastado por los ataques israelíes en represalia por los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El desarme de Hamás, sin embargo, sigue siendo un punto de fricción.

«Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas», dijo Abu Obeida, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamás, en un mensaje en video el lunes.

