Trump insiste en presionar a China para que compre soja de EE.UU.

Washington, 9 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que presionará a su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de mes para poner fin a la moratoria de las compras de soja de su país por parte de Pekín.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que China reanudaría las compras de soja estadounidense después de reunirse con el presidente Xi Jinping, durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Gyeongju, Corea del Sur.

«Lo que sucede con la soja es que, creo, veremos una mayor apertura», declaró Trump a los periodistas, y sobre el líder chino agregó que «Tiene temas que quiere discutir conmigo, y yo tengo temas que quiero discutir con él. Y uno de ellos es la soja».

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EE.UU., señaló que no se anunciará un paquete mientras continúe el lapso de financiación del Gobierno, aunque la administración Trump ha estado insinuando durante semanas un próximo programa de ayuda para los agricultores como una forma de proporcionar asistencia temporal hasta que mejoren las condiciones del mercado.

Durante una reunión de gabinete, Brooks señaló que es urgente que se logre la reapertura de gobierno federal para avanzar y poder implementar un programa de ayuda a largo plazo para agricultores nacionales. EFE

