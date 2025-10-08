Trump pide cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois por «no proteger a ICE»

2 minutos

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus ataques este miércoles contra las autoridades de Chicago y llamó a que se encarcele a su alcalde, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, por no garantizar protecciones a los agentes de inmigración durante las redadas en esa urbe.

«¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!», escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

Trump ya había cargado este martes desde el Despacho Oval contra Pritzker y Johnson —ambos del Partido Demócrata—, resaltando la «incapacidad» de ambos en la gestión de «asuntos de delincuencia» en la ciudad.

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de Chicago han aumentado desde que hace un mes, cuando inició la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), para «garantizar la seguridad» en la capital del centro-norte del país.

Las redadas han resultado en múltiples detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas, a tono con la dura política antiinmigratoria del Gobierno republicano.

Estas operaciones han provocado crecientes manifestaciones ciudadanas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

A pesar de la oposición del alcalde Johnson y el gobernador Pritzker, que han demandado a la Administración para bloquear los esfuerzos, el presidente estadounidense ordenó el envío de cientos de tropas de la Guardia Nacional como respuesta a las protestas contra las redadas y a lo que ve como «crimen rampante» en Chicago.

Trump también insinuó este martes que podría invocar la Ley de Insurrección vigente, uno de los poderes de emergencia más contundentes, para justificar el envío de tropas con el fin de sofocar las protestas en Chicago, después de amenazar con hacerlo en Portland, Oregón.

Unos 200 soldados enviados por Texas ya se encuentran instalados en Chicago, listos para ser desplegados, a los que se suman otros 300 miembros de Illinois que se preparan para movilizarse en los próximos días.

Estadísticas oficiales sobre criminalidad del Departamento de Policía de Chicago muestran descensos interanuales, con una reducción de los homicidios del 28 % con respecto al mismo período del año pasado y de casi el 50 % con respecto a hace cuatro años. EFE

