Trump se queda sin su ansiado Nobel de la Paz

4 minutos

Internacional Central, 10 oct (EFE).- La concesión del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado anunciada este viernes ha frustrado las aspiraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, que había expresado en numerosas ocasiones su deseo de conseguir el galardón.

El objetivo del mandatario estadounidense parecía más posible que nunca después de que Israel y Hamás firmasen este jueves el acuerdo de paz en la Franja de Gaza promovido por Trump, tan solo un día antes de que el Comité Noruego del Nobel anunciase el ganador de este año.

Trump, que ha insistido en numerosas ocasiones en la idoneidad de su candidatura para el Nobel, pretendía que este nuevo acuerdo se sumara a las otras siete guerras que el mandatario reivindica haber resuelto: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Pero ni las presiones ni los logros abanderados por Trump han convencido al Comité Noruego, que ha entregado el premio a Machado por «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Aunque Trump no ha reaccionado directamente, su asesor y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha mostrado su frustración y ha acusado al Comité Noruego del Nobel de anteponer «la política a la paz», por entregárselo a la opositora venezolana y no al mandatario estadounidense.

Aunque Trump aseguró ayer en una rueda de prensa que no había impulsado el acuerdo de paz en Gaza por el Premio Nobel, sino «por la humanidad», la realidad es que el presidente ansiaba el reconocimiento, especialmente desde que lo ganó el expresidente Barack Obama en 2009.

Obama recibió el premio poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos «sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país», según Trump.

Al presentar el acuerdo entre Israel y Hamás, el presidente expresó que no creía que nadie en la historia hubiera resuelto tantas guerras «pero quizá encuentren una excusa para no dármelo», predicción confirmada este viernes con el anuncio del Comité Noruego.

El mandatario pasó por alto que algunas de sus políticas, como la retirada de EE.UU. de varios organismos internacionales y del acuerdo climático mundial y la reducción de la ayuda al desarrollo, contrastan con las directrices que el creador del premio, el magnate sueco Alfred Nobel, dejó escritas sobre los futuros ganadores, que deben haber trabajado por «la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de armamento y la promoción de congresos de paz».

En este sentido, el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, declaró durante la entrega: «En la larga historia del Nobel de la Paz creo que este comité ha visto todo tipo de campaña y atención mediática (…). Este comité se sienta en una sala llena de retratos de anteriores galardonados y esa sala está llena de valor e integridad. Sólo basamos nuestras decisiones en el testamento de Alfred Nobel»

Trump había sido nominado oficialmente al premio por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los familiares de los rehenes en Gaza por su mediación en el alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.

De momento, se tendrá que conformar con la mención que le ha dedicado Machado tras recibir el reconocimiento: «Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump», escribió la ganadora en su cuenta de X. EFE

lsr/jfu