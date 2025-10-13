Trump viaja desde Israel hacia Egipto para asistir a la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij

1 minuto

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, partió este lunes desde Israel hacia Egipto para participar en la Cumbre para la Paz de la ciudad balneario de Sharm el Sheij, a la que asistirá una treintena de líderes del mundo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara Netanyahu, despidieron a Trump y su comitiva en el aeropuerto Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, antes de que abordara el Air Force One rumbo a la ciudad egipcia, donde su llegada marcara el comienzo de la cumbre.

El republicano, que llegó hoy a Tel Aviv en una corta visita, se reunió con familiares de rehenes israelíes y se dirigió al Knéset, el Parlamento israelí, donde destacó que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el «premio final de la paz». EFE

jer-ime/rf