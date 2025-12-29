Trump y Netanyahu inician reunión con elogios y con la apuestan por el desarme de Hamás

1 minuto

Miami (EE.UU.), 29 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iniciaron este lunes una reunión marcada por elogios mutuos y por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y alto el fuego en Gaza, en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región.

«Pero tiene que haber un desarme; ya sabes, tenemos que desarmar a Hamás», dijo Trump a la prensa en unas breves declaraciones conjuntas previas a la reunión, en las que alabó el «trabajo fenomenal» de Netanyahu.

Se prevé que en el encuentro, en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida, ambos analizarán los principales obstáculos que mantienen paralizada esta segunda etapa de la paz en Gaza, aún sin comenzar por desacuerdos clave, entre ellos el desarme del grupo islamista, la retirada de las fuerzas israelíes de la franja y la definición de un modelo de gobernanza interina para el enclave palestino tras el conflicto. EFE

ims/rcf

(Foto) (Vídeo)

Los preferidos del público Los más discutidos