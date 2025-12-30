Turquía califica de hito histórico la compra española de aviones turcos de entrenamiento

3 minutos

Ankara, 30 dic (EFE).- España se convertirá en 2028 en el primer país de la Unión Europea y de la OTAN que usará aviones de entrenamiento a reacción fabricados en Turquía, una venta considerada un hito histórico en el país euroasiático, informó este martes la agencia semiestatal turca Anadolu.

El contrato final de compraventa de hasta 30 aviones ‘Hürjet’ por un valor total de 2.600 millones de euros ha sido anunciado por el presidente de la Agencia de la Industria de Defensa de Turquía, Haluk Görgün.

«El primer avión de entrenamiento a reacción nacional de Turquía, Hürjet, ha logrado un éxito histórico de exportación para la industria de defensa del país al ser seleccionado oficialmente por las Fuerzas Aéreas y Espaciales Españolas», destacó Görgün en redes sociales.

«Este acuerdo constituye un paquete de exportación multidimensional de alto valor añadido para la industria de defensa, que incluye la exportación de Hürjet, una arquitectura de entrenamiento integrada que abarca la formación avanzada de pilotos de combate, sistemas de simulación y entrenamiento en tierra, infraestructura de mantenimiento sostenible y elementos de apoyo operativo a largo plazo», añadió.

El acuerdo previo había sido sellado el pasado 24 de julio entre la empresa pública Turkish Aerospace Industries (Tusas) y Airbus, participada por Francia, Alemania y España, en el marco de la Feria Internacional de la Industria de Defensa celebrada en Estambul.

El ‘Hürjet’ es un avión de entrenamiento supersónico, monomotor y biplaza, que cuenta con capacidades avanzadas.

Los primeros seis aviones de ese tipo llegarán a España en 2028, como adelantó a finales de junio en el Senado la ministra española de Defensa, Margarita Robles, y la previsión es que se entreguen otros doce un año después.

Airbus, Tusas y 15 empresas españolas habían firmado ya a mediados de mayo pasado el plan industrial del programa Hürjet.

Según dijo Robles en junio, el objetivo es desarrollar una versión española de la aeronave de entrenamiento, para reemplazar los F-5M estadounidenses usados actualmente por la Fuerza Aérea española.

En octubre, España autorizó la adquisición de un nuevo sistema para el entrenamiento de pilotos de caza modernos, que incluye una versión personalizada del avión supersónico.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, confirmó en noviembre que los cazas Hürjet de instrucción se fabricarán en España con participación de empresas punteras como Airbus e Indra, algo que deberá reforzar tanto las instalaciones de Airbus en Albacete como la escuela de pilotos de caza del Ejército del Aire de Talavera la Real (Badajoz).

El proyecto Hürjet de Turquía comenzó en agosto de 2017 y el avión realizó su primer vuelo en abril de 2023. EFE

DT-wr/alf

(vídeo) (foto)