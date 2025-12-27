Turquía repatría el cuerpo del jefe del Estado mayor libio fallecido en accidente de avión

3 minutos

(Actualiza con la llegada de los cuerpos a Libia y más información)

Estambul/ Trípoli (Libia), 27 dic (EFE).- Turquía ha repatriado este sábado a Libia, tras una ceremonia celebrada en Ankara, los cuerpos del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, y otros cuatro militares, así como tres tripulantes libios muertos en un accidente de avión el martes pasado, cuyas causas están siendo investigadas.

A su llegada a Trípoli, los fallecidos fueron honrados por el primer ministro del Ejecutivo, Abdelhamid Dbeiba, y el presidente del país, Mohamed Manfi, que anunció la promoción a rango de mariscal del jefe del Ejército, considerada uno de los mayores defensores de la unificación de las instituciones libias militares y civiles, dividas desde 2014.

Al Haddad había viajado el martes pasado a Ankara para reunirse con su homólogo turco, Selcuk Bayraktaroglu, y el ministro de Defensa turco, Yasar Güler. Al retornar a Trípoli, su Falcon 50 sufrió un fallo y se estrelló en una zona deshabitada a unos 60 kilómetros al suroeste de Ankara.

El Gobierno turco ha lanzado una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del accidente y ha contactado con Alemania para garantizar una investigación imparcial de la caja negra y los registros de cabina del avión, recuperados del lugar del siniestro, confirmó ayer el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç.

Dbebiba confirmó hoy la colaboración con Turquía «hasta que se aclaren todas las circunstancias y se revele toda la verdad».

Una delegación libia de 22 personas, sobre todo familiares de los fallecidos, llegó a Turquía para facilitar la identificación de los cadáveres mediante pruebas de ADN.

Entre los fallecidos se encuentra el jefe de las Fuerzas Terrestres, Alfitouri Gharibil, de quien la misión de la ONU en Libia, UNSMIL, reconoció su «papel crucial» como miembro del Comité Militar libio 5+5 en el alto el fuego de 2020, que puso fin al enfrentamiento entre las autoridades del este, comandadas por el mariscal Jalifa Haftar, y el Gobierno de Trípoli.

El jefe de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmoud Al-Qatawi, el asesor militar, Mohammed Al Asawi, y el fotógrafo militar, Mohammed Al-Mahjoub, también murieron en el accidente.

Al Haddad era el jefe del Estado Mayor del Ejército libio, afín al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Dbeiba, el Ejecutivo reconocido internacionalmente, que administra la zona oeste del país.

Por su parte, Haftar, que comanda el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) que controla el este del país, expresó también sus condolencias por el fallecimiento de los altos cargos militares. EFE

iut-ll/lfp-mak/mr