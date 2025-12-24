Ucrania dice que dos policías rusos muertos en atentado habían combatido en Ucrania

2 minutos

Berlín, 24 dic (EFE).- Los servicios secretos ucranianos afirmaron este miércoles que los dos policías rusos que murieron en un atentado en Moscú esta madrugada habían combatido en Ucrania y, en concreto, habían torturado a prisioneros de guerra ucranianos.

Fuentes de la inteligencia militar ucraniana, el GUR, aseguraron a diversos medios ucranianos, como la agencia Interfax o el digital Kyiv Post, que el atentado fue cometido por un habitante de Moscú contrario al Kremlin.

«Sobre la 1AM, un habitante local, en un gesto de desacuerdo con la agresiva política del Kremlin, eliminó a dos representantes de los cuerpos de seguridad rusos. Aproximándose a un coche de policía aparcado cerca de una comisaría, el hombre lanzó un paquete explosivo por la ventanilla, provocando una explosión», dijeron las fuentes.

Los dos policías «habían participado en la guerra contra Ucrania y, en particular, habían torturado a prisioneros de guerra».

Aparte de la muerte de los dos agentes, otros dos policías fueron «hospitalizados con heridas graves», de acuerdo con las declaraciones de los servicios de inteligencia militar, que no entraron en detalles sobre su posible relación con el ataque.

Según las autoridades rusas, dos policías de tráfico y un civil murieron en la madrugada del miércoles a consecuencia de un ataque con bomba en el sur de Moscú, en lo que sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa en los últimos tres días.

«Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas los dos agentes de la policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron», informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

El pasado lunes, el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según informó el CIR, que atribuyó preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana. EFE

