Ucrania incrementa el uso de drones y aumenta en un 23 % el número de bajas enemigas

1 minuto

Kiev, 7 oct (EFE).- El Ejército ucraniano incrementó en casi un 11 % en septiembre respecto al mes anterior el número de objetivos rusos alcanzados por sus drones en la línea del frente, donde la cantidad de bajas infligidas al enemigo mediante el uso de aparatos no tripulados creció el mes pasado un 23 % en relación con agosto, según datos ofrecidos este martes por el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania explicó que la mayoría de estos ataques con vehículos no tripulados corresponde a drones de visión remota, aparatos simples ideados en un principio para grabar vídeos a distancias relativamente cortas que en esta guerra se mejorar constantemente para portar explosivos y extender su radio de acción.

Según Sirski, los drones ucranianos alcanzaron en el frente en septiembre 66.500 objetivos rusos y causaron a las tropas enemigas más de 18.000 bajas entre muertos y heridos.

Sirski dio estos datos tras reunirse con los comandantes responsables del uso de drones en el frente del Ejército ucraniano.

El general ucraniano destacó asimismo que el uso de drones terrestres por parte de sus tropas se duplicó en agosto respecto a septiembre.

Según datos de la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState, Rusia conquistó en septiembre un 44 % menos de territorio que en agosto. EFE

mg/jgb