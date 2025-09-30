Ucrania se suma a países que han enviado expertos a Dinamarca tras incidentes con drones

Kiev, 30 sep (EFE).- Ucrania ha enviado un grupo de especialistas en drones a Dinamarca que se suma a los profesionales desplegados por países como Alemania, Francia y Suecia para ayudar a Copenhague a hacer frente a posibles nuevas amenazas de vehículos no tripulados desconocidos, según anunció este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Nuestro grupo de especialista ha comenzado una misión de despliegue en Dinamarca para compartir la experiencia única de Ucrania en hacer frente a drones”, ha dicho Zelenski en X, donde ha agregado que los ucranianos enviados al país nórdico participarán en ejercicios conjuntos con personal de otros países.

Zelenski dijo asimismo que de estos ejercicios podría salir “el fundamento de un nuevo sistema para hacer frente a los drones rusos y a otros cualquiera”.

El presidente ucraniano dijo que fue informado por primera vez este mismo martes por el jefe de su Ejército, Oleksandr Sirski, del trabajo de los especialistas desplegados en Dinamarca.

“La experiencia de Ucrania es la más significativa hoy en Europa y precisamente por eso nuestro conocimiento, nuestros especialistas y nuestras tecnologías pueden ser un elemento clave para el futuro del Muro Europeo contra los Drones, un proyecto a gran escala que garantizará la seguridad en los cielos”, escribió también Zelenski en referencia a la iniciativa lanzada por varios países europeos para protegerse de la amenaza de los drones rusos.

Dinamarca se ha visto obligada en varios ocasiones en los últimos días a interrumpir la actividad de algunos de sus aeropuertos debido al avistamiento de drones desconocidos. El Gobierno danés ha encuadrado estos sucesos en la “guerra híbrida” en la que, a su juicio, están inmersos tanto Dinamarca como otros países europeos.

Copenhague no ha atribuido a ningún actor en particular el lanzamiento en su territorio de estos drones. Una de las posibilidades que investiga es que fueran lanzados desde petroleros operados por Rusia en el mar Báltico.

La capital danesa albergará este miércoles una nueva edición de la Comunidad Política Europea, a la que se espera que acudan más de cuarenta líderes del continente. Las autoridades de este país nórdico reforzarán junto a sus socios la seguridad del evento tras los incidentes con drones ocurridos en los últimos días. EFE

