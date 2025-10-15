The Swiss voice in the world since 1935
Un accidente de avioneta deja tres muertos en Guatemala

Tres personas murieron este martes al caer una avioneta cerca de una aldea indígena en el oeste de Guatemala, informaron los bomberos.

«La aeronave quedó calcinada por completo, hay tres personas fallecidas», dijo el vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, a la AFP.

Precisó que en la avioneta de matrícula guatemalteca viajaban las tres víctimas.

La pequeña aeronave cayó cerca de la aldea indígena maya Xesajcap II del municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango, situada a unos 90 km por carretera al oeste de la capital.

Aeronáutica Civil dijo que la avioneta realizaba un vuelo privado desde el aeropuerto internacional La Aurora de la capital con destino al departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

ec/fj/atm

