Un aspirante presidencial peruano sale ileso de un ataque a balazos

El precandidato a la presidencia de Perú Rafael Belaúnde salió ileso este martes de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía.

El vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por sujetos en moto.

«Se ha disparado contra el vehículo y contra él», señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. En el ataque no se presentaron heridos de bala.

«Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes», resaltó el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, en declaraciones a la radio RPP.

En redes y medios se hizo viral una imagen de Belaúnde con trazos de sangre en la cara y en su camisa blanca. La camioneta del político era conducida por un chofer.

La sangre sería producto de lesiones causadas por las esquirlas del parabrisas impactado por tres balas, dijo el propio jefe policial, que no precisó si los restos de vidrio alcanzaron al político o a su conductor.

Belaúnde fue atacado cerca de una vivienda familiar en Cerro Azul, próximo a la costa.

El político manifestó a la policía que «no ha recibido amenazas extorsivas o de otro tipo», indicó Arriola.

El líder del Partido Libertad Popular aspira a la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril, entre un amplío grupo de precandidatos.

De momento, no figura entre los favoritos en las encuestas que encabezan el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, ambos de derecha.

– «Mal inicio de campaña»

Rafael Belaúnde es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985.

El partido del aspirante asoció el ataque con el inicio de la campaña.

«Es un mal inicio de la campaña. (…) Hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde», sostuvo Cateriano.

El dirigente enfatizó que Perú está «lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa».

De su lado, el exministro del Interior Gino Costa, próximo a Belaúnde, exhortó en la red X al gobierno a «dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya».

Perú enfrenta en los últimos años una ola de violencia del crimen organizado jamás vista en el país.

Múltiples bandas extorsionan, y asesinan a quienes se resisten al chantaje, lo que ha desencadenado protestas masivas lideradas por jóvenes y sectores de transportistas y comerciantes, que son los más afectados.

A raíz del avance imparable de la inseguridad, el Congreso destituyó en un juicio exprés a la entonces mandataria Dina Boluarte el 10 de octubre.

El jefe del parlamento, el derechista José Jerí, asumió el poder de manera interina hasta julio de 2026, cuando tomará juramento el nuevo presidente.

