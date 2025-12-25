Un ataque de drones ucranianos provoca un incendio en dos tanques de petróleo en Krasnodar

Moscú, 25 dic (EFE).- En el puerto de la ciudad rusa de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar, se incendiaron dos tanques de petróleo tras un ataque de drones ucranianos perpetrado durante la pasada noche, informaron este jueves las autoridades locales.

Según informaciones preliminares, no hay víctimas. El incendio se extendió a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.

Además de los tanques incendiados resultaron dañados varios edificios y equipos agrícolas de la localidad de Nikoláevka, en el distrito Scherbinksi.

El Ministerio de Defensa ruso reportó la interceptación y el derribo de 141 drones ucranianos de ala fija.

El grueso de los ataques afectó a la región fronteriza de Briansk, donde fueron neutralizados 62 drones.

Además, fueron atacadas las regiones de Tula, Kaluga, Moscú, Volgogrado, Voronezh, la república Adigueya y la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 10 drones que se dirigían a la capital rusa, sin que se reportasen daños ni víctimas.

Ucrania realiza ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el fin de dañar la producción de combustibles y afectar la logística del Ejército ruso.

Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que amenazan con el colapso de las capacidades de generación eléctrica y la calefacción en el país en medio del invierno. EFE

