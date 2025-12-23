Un avión con el jefe militar de Libia a bordo desaparece del radar en Turquía

Ankara, 23 dic (EFE).- Un avión en el que viajaba el jefe del Estado Mayor de Libia afín al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Mohamed al Haddad, ha desaparecido del radar unos 40 minutos después de despegar de Ankara, confirmó el Gobierno turco.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, señaló en X que un avión del tipo Falcon 50, que transportaba al general Mohamed al Haddad junto a otros cuatro pasajeros, hizo un «descenso de emergencia» y que luego no se ha podido contactar de nuevo con el aparato.

«Esta tarde a las 20.52 horas (local, 17.52 GMT) se ha perdido el contacto con un avión del tipo Falcon 50, con número de fuselaje 9H-DFJ, que había despegado del aeropuerto de Ankara para dirigirse a Trípoli», escribió Yerlikaya en la red X.

«Se ha informado de que este avión hizo un descenso de emergencia cerca de Haymana (un municipio a unos 60 kilómetros al suroeste de Ankara), pero luego no se ha podido restablecer la comunicación», continuó el ministro.

«En el avión viajaban 5 pasajeros, entre ellos el general Mohamed Ali Ahmed al Haddad, jefe del Estado Mayor de Libia», concluye el mensaje.

Al Haddad se había reunido este martes en Ankara con su homólogo turco, Selcuk Bayraktaroglu, y el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, informa la agencia Anadolu.

Tras tener noticia del incidente, las autoridades cerraron el espacio aéreo de Ankara para vuelos, lo que causó retrasos en el aeropuerto de Esenboga, informa el diario Cumhuriyet. EFE

