Un desfile militar en Washington sin efusión

afp_tickers

4 minutos

La capital de Estados Unidos fue testigo este sábado de un inusual desfile militar, muy deseado por el presidente Donald Trump y vivido por la multitud sin efusión.

En el National Mall, rodeado por casi 30 kilómetros de vallas de alta seguridad, casi 7.000 soldados y unos 150 vehículos militares marcharon entre tímidos y esporádicos vítores.

Los paracaidistas que aterrizaron frente a la Casa Blanca acapararon todas las miradas.

Aviones y helicópteros que sobrevolaban el Mall hicieron que la multitud se girara, con sus teléfonos apuntando al cielo.

El paso de tanques y camiones, con sus conductores saludando e incluso uno tocando la bocina, también llamó la atención.

Durante unos 90 minutos, se repasó la historia del Ejército estadounidense, desde la Guerra de la Independencia del siglo XVIII hasta los conflictos modernos.

Para Shaun Dailey, que viajó desde la vecina Pensilvania, la parada militar es simplemente una oportunidad para honrar al Ejército el día en que Trump cumple 79 años.

«Algunos dicen: oh, parece Corea del Norte, oh, parece Rusia porque Estados Unidos no celebra muchos desfiles militares (…), porque nos dicen que debemos avergonzarnos de quienes somos», comentó el joven de 22 años.

«Personalmente no veo eso como autoritario. No lo veo como fascista ni nada por el estilo. Solo lo veo como una celebración», añadió.

«No apoyo a Trump, no voté por él y no me gustan sus políticas. Siempre he sido demócrata, pero me encantan los buenos desfiles militares y los buenos espectáculos aéreos», dice su padre, Paul Hagenloch, profesor de historia en la Universidad de Syracuse.

– «Un poco triste» –

Lo que lamenta es «la polarización» en el país en ambos bandos. «La idea de que a mis amigos progresistas les moleste que vaya a un desfile militar. Es un poco triste», añade.

Para Brent Kuykendall, de 66 años, quien voló desde Texas con su esposa para ver el desfile, el desfile es puro «patriotismo».

Este tenso clima político se palpó durante el desfile.

Frente a una mujer que sostenía un cartel que decía «Salven Nuestra Democracia», dos hombres desplegaron una pancarta con la leyenda «Trump para Rey», con una foto del presidente republicano coronado.

El desfile, oficialmente con motivo del 250º aniversario del Ejército, se celebró el día en el que el presidente cumplió 79 años.

Al final de la ceremonia, la multitud cantó algunos tímidos «feliz cumpleaños».

«MAGA para siempre», gritó uno de ellos, en referencia al lema «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande», a lo que un puñado de espectadores cercanos respondió con el puño en alto o aplausos.

Cerca, un hombre llevaba una capa con la leyenda «Él lucha por Estados Unidos», ilustrada con una foto del intento de asesinato de Trump durante un mitin en el verano de 2024, con el puño en alto.

Bruce Wayne, gerente de un hotel para mascotas en Nueva York, viajó «para apoyar» a Trump.

«Somos estadounidenses patriotas y creemos en lo que hace», añadió, acompañado de un amigo con gafas «Trump 2024» y una bandera estadounidense como capa.

En la ciudad también se dieron cita los anti-Trump.

– «Militares como peones» –

Cientos de manifestantes marcharon hacia el perímetro para expresar su oposición al desfile y a la segunda presidencia de Trump.

«Vine en avión para oponerme al desfile fascista de cumpleaños de Trump», declaró Sam Richards, un veterano del ejército de Mineápolis (norte).

«Todo esto parece una broma cruel, usar a personas que juraron lealtad a la Constitución y dedican sus vidas al ejército como peones para un tipo que quiere ser rey», opinó Richards, de 34 años.

Estaba rodeado de activistas que sostenían carteles en los que se leía «Pro USA, anti Trump».

También había una figura de madera que representaba a Trump con una nariz alargada, sentado en un inodoro con los pantalones abajo.

«Es muy importante estar aquí hoy porque hay muchas personas que tienen miedo», dijo Anahi Rivas-Rodriguez, de 24 años.

Bill Kennedy, de 68 años, viajó a la capital también desde Pensilvania porque cree que era crucial oponerse a Trump.

«Creo que él necesita ver esto», que «no se va a salir con la suya con la intimidación, las amenazas, la violencia y brutalidad» dijo.

Cientos de miles de personas protestaron en todo el país, en las mayores manifestaciones en contra del segundo mandato de Trump.

bjt/nl/erl/arm