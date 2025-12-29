Un exjefe policial de Brasil aliado de Bolsonaro es expulsado de Paraguay

Un exjefe policial que había huido de Brasil tras ser condenado por el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro fue arrestado este viernes en Paraguay y expulsado a su país, confirmaron a la AFP fuentes policiales.

Silvinei Vasques, exdirector de la policía de carreteras (PRF), fue condenado el 16 de diciembre por la corte suprema a 24 años y seis meses de prisión por su complicidad en la intentona golpista de Bolsonaro contra el actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Un oficial paraguayo confirmó la entrega de Vasques a las autoridades brasileñas tras haber sido arrestado la madrugada de este viernes.

«Ya fue hecha la expulsión», dijo a la AFP el subcomisario Favio Santa Cruz, de la delegación paraguaya del Comando Tripartito que actúa en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay.

La entrega se realizó en la fronteriza Ciudad del Este, 330 Km al este de Asunción y vecina a la brasileña Foz de Iguazú, detalló la prensa local.

Vasques cumplía prisión domiciliaria en el estado de Santa Catarina (sur) y estaba autorizado a salir de su domicilio con tobillera electrónica.

Según la prensa brasileña, el exjefe policial de 50 años rompió la tobillera y cruzó en auto la frontera con Paraguay. La Policía Federal detectó el jueves «ausencia de señal GPS» en el aparato, según un documento judicial.

La detención ocurrió en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, próximo a Asunción, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a El Salvador con documentación falsa, de acuerdo a reportes de prensa.

Ante la frustrada fuga, el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes ordenó este viernes la «prisión preventiva» del exfuncionario.

Investigaciones policiales determinaron que Vasques había abandonado su domicilio la noche del miércoles en un automóvil de alquiler con su perro.

La corte suprema condenó a Bolsonaro junto a otros excolaboradores, entre ellos Vasques, por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de octubre de 2022 con Lula. El exmandatario de ultraderecha fue sentenciado a 27 años de prisión.

Bolsonaro, de 70 años, estuvo varios meses bajo detención domiciliaria. A finales de noviembre fue encarcelado en las dependencias de la Policía Federal en Brasilia luego de intentar quemar su tobillera electrónica con un soldador.

El expresidente salió de prisión por primera vez el miércoles para internarse en el hospital DF Star de la capital brasileña, donde fue operado el jueves de una hernia inguinal. Se prevé que permanezca hospitalizado entre cinco y siete días más.

Otro de los exfuncionarios judicializados por este caso es el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, prófugo en Estados Unidos.

