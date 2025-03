Un hijo de Bolsonaro deja su escaño como diputado y anuncia que se quedará en EE.UU.

3 minutos

São Paulo, 18 mar (EFE).- Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció este martes que deja temporalmente su escaño como diputado federal y que permanecerá en Estados Unidos en busca de «justicia» para los acusados de golpismo, entre ellos su padre.

«De la misma forma que asumí mi mandato parlamentario para representar a mi nación, abdico temporalmente del mismo para seguir representando a esos millones de hermanos de patria», indicó Eduardo Bolsonaro en un vídeo compartido en sus redes sociales que tituló: ‘La decisión más difícil de mi vida’.

El congresista, uno de los altavoces de la extrema derecha brasileña, que lidera su padre, lanzó duras críticas al juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el que Jair Bolsonaro es acusado de dirigir una trama golpista contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Se refirió al magistrado como un «psicópata» que «sueña con meter en prisión a Jair Bolsonaro» y advirtió que no volverá a Brasil hasta que el citado juez sea «debidamente castigado por sus crímenes y abuso de autoridad».

La decisión de quedarse en EE.UU. se produce después de que unos diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula solicitaran al Supremo la confiscación del pasaporte de Eduardo Bolsonaro por «traición a la patria» y «tentativa de avergonzar a los jueces» del tribunal.

Eduardo también fue citado en la investigación de la conspiración golpista, que según la Fiscalía buscó revertir la victoria electoral de Lula en los comicios de 2022 y mantener en el poder a Jair Bolsonaro mediante una intervención militar.

Según dijo el teniente-coronel Mauro Cid, antiguo ayudante personal del ex jefe de Estado, en el marco de un acuerdo de colaboración judicial, Eduardo Bolsonaro formaba parte del núcleo político «radical» que estaba a favor de un golpe.

En este contexto, el hijo del exgobernante, que en 2018 fue elegido con el mayor número de votos de la historia para un candidato a diputado federal y en 2022 renovó su mandato, aunque con un apoyo menor, denunció que De Moraes «y sus cómplices» están intentando detenerlo por medio de «chantajes y coacciones».

«No me acobardaré, no me someteré al régimen de excepción y sus trucos sucios», aseveró Eduardo Bolsonaro, a quien en las últimas semanas se le ha visto en algunos actos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que asegura que le une una amistad.

El diputado informó que, a partir de ahora, se dedicará «integralmente» a buscar fórmulas para que De Moraes sea sancionado y se haga justicia con los condenados por el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes del Supremo, el Parlamento y la Presidencia para forzar el golpe.

«Mi trabajo es mucho más importante aquí en Estados Unidos, que en Brasil. Todos en Brasil saben que Alexandre De Moraes es capaz de hacer cualquier cosa (…) No descansaré hasta que se haga justicia», manifestó. EFE

cms/mp/pddp