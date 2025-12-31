Un muerto y 40 heridos en choque de trenes en ruta a Machu Picchu

Al menos una persona murió y otras 40 resultaron heridas este martes en un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informaron las autoridades.

El sitio arqueológico, principal atractivo turístico de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

El fallecido es maquinista de uno de los trenes, señaló la fiscalía provincial de Cusco.

La entidad dispuso «el levantamiento del cadáver de Roberto Cárdenas (conductor de uno de los vagones), entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos».

El accidente ocurrió hacia las 13H20 locales (18H20 GMT) en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu.

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail, por razones que son materia de investigación.

El Ministerio Público informó que está intentando determinar el número de pasajeros que viajaban en los trenes.

– Totalmente abollados –

La cifra de heridos, inicialmente de 15, subió a 40, según las autoridades. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Cusco, la mayoría sufrió golpes fuertes.

Los vagones resultaron totalmente abollados en la parte frontal de acuerdo con imágenes de la AFP, que también muestran a pasajeros con heridas cerca de las vías.

Los heridos fueron evacuados en camillas por policías y socorristas que caminaron varios kilómetros sobre la vía férrea hasta un convoy de autovagones que los recogió para llevarlos en ambulancias a Ollantaytambo y luego a la ciudad de Cusco, un recorrido de casi dos horas.

La imagen de un par de socorristas cargando en hombros a una mujer extranjera con la pierna herida, se viralizó en las redes.

Las autoridades no precisaron de inmediato la nacionalidad de los lesionados.

– Servicio suspendido –

A Machu Picchu, ciudad prehispánica inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983, los visitantes llegan por tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

El servicio quedó suspendido hasta nuevo aviso, anunció la empresa concesionaria.

La policía informó a través de sus redes sociales que envió desde Cusco un contingente a la zona para «reforzar la seguridad, el orden público y las acciones de investigación».

El lugar del accidente fue acordonado donde las dos locomotoras quedaron como fierros retorcidos.

