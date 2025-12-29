Un paseo por Madrid para descubrir la silenciada historia de la comunidad negra

Pepi Cardenete

Madrid, 29 dic (EFE).- Una niña cubana que fue entregada como ‘regalo’ a la duquesa de Alba y Juan Latino, que se convirtió en el siglo XVI en el primer catedrático negro de Europa, salen del ostracismo en los tours que Kwame Ondo organiza por la ciudad de Madrid para explorar la historia de la comunidad negra en la península ibérica.

También rescata a los hermanos José Carlos de Borbón y Antonio Carlos de Borbón, pintor y arquitecto, respectivamente, y esclavos de Carlos III que vivían en la «Casa de los Negros» del Palacio Real, a través de recorridos de alrededor de dos horas.

Estos paseos provocan aspavientos entre sus participantes, la mayoría estadounidenses afrodescendientes, cuando se les explica en la Plaza Mayor, engalanada ahora por Navidad, que allí se mercadeaba con esclavos o se llevaban a cabo ejecuciones públicas, muchas veces de mujeres negras acusadas de brujería por conocer las propiedades curativas de las plantas.

Un matrimonio estadounidense que recorrió Madrid junto a su hijo en una fría mañana de finales de diciembre no evitó un ‘oh, Lord’ cuando Ondo les mostró cómo funcionaba el garrote vil.

Tampoco ocultó su sorpresa al ver el innegable parecido entre el símbolo del dólar y el de ‘sine iure’ -una ese atravesada por un clavo- con el que se marcaba a esclavos y que aparece grabado en una puerta lateral de la iglesia de San Ginés.

«Es historia que está ahí», dijo a EFE Ondo, fundador de Afroiberica Tours, que ofrece dos visitas por la ciudad -una por el Madrid antiguo y otra por el moderno- para conocer a personas negras que «no aparecen en los libros de historia» o seguir los vestigios de cómo las sociedades occidentales, y las más poderosas familias y empresas, se han construido sobre el esclavismo.

De Isabel II a Carlos III

El paseo por el Madrid antiguo arranca en la plaza de Isabel II, «una de las mayores esclavistas de su época», y continúa frente al Palacio Real, donde se encontraba la «Casa de los Negros», una institución creada por Carlos III en la que vivían los esclavos que habían adoptado el apellido del monarca.

Los más ilustres fueron los hermanos José Carlos de Borbón (el «primer pintor español negro» expuesto en el Museo del Prado) y Antonio Carlos de Borbón («uno de los mejores arquitectos de Madrid»), además de Genaro de Borbón (cuidaba y entrenaba a los caballos de la realeza) y Francisco Manuel de Borbón, pieza clave en la construcción de los Jardines de Sabatini.

Ninguno de ellos aparece en los libros de historia ni se enseña en las escuelas, aseveró Ondo, saltando de lugar en lugar (mencionó Sevilla como epicentro del comercio de esclavos o Barcelona porque la Sagrada Familia se sufragaba con el dinero de familias catalanas relacionadas con el esclavismo).

De personaje en personaje (de Pablo Picasso, «uno de los muchos artistas europeos que copió masivamente arte africano», a Thomas Dumas, oficial francés negro que inspiró a su hijo para escribir ‘El conde de Montecristo’), Ondo fue hilvanando datos hasta llegar a la última parada: la puerta del Sol.

Allí señaló la estatua de Carlos III, conocido como «el mejor alcalde de Madrid», aunque en los libros «se olvidan de contarnos algo: Fue el mayor dueño de esclavos de su tiempo».

Buscar respuestas

Ondo, nacido en Guinea Ecuatorial, pensó en hacer estos tours por Madrid, que arrancaron en 2021, cuando vivía en Barcelona y veía en los turistas afrodescendientes con los que trabajaba la «necesidad de sentirse representados y de formar parte del relato histórico».

«Mucha gente viene buscando respuestas, porque uno sabe que la historia de la comunidad negra, de la gente negra, en el mundo, ha sido borrada o se pretende borrar, cuando es una cosa obvia y palpable», explicó Ondo.ç

Lo mismo señaló la familia de California a la que guió por Madrid.

«Pensé que sería interesante aprender más sobre la historia negra en España», contó la mujer sobre la idea de apuntarse al tour, después del cual se sintió triste.

Su marido apostilló que «lo triste» es que, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y sus seguidores están «intentando destruir» la historia negra, mientras que el hijo de la pareja puso el foco en que le parece «inquietante» que los esclavos ayudaran a construir Madrid y a convertir España «en lo que es hoy».

Sin embargo, «a los negros no se les compensa por eso», observó el joven. EFE

