Un paso fronterizo clave para la entrada de ayuda en Gaza permanece cerrado

El paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, permaneció cerrado el miércoles pese a los informes de su reapertura para permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria al territorio palestino, como estipula el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel.

Por la mañana, la radiotelevisión pública israelí KAN afirmó que la reapertura era inminente, pero fuentes humanitarias indicaron a la AFP que esto no había sucedido y una portavoz del gobierno ignoró las preguntas sobre el tema.

El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, expresó su frustración porque la ayuda humanitaria aún no está fluyendo al devastado territorio palestino a pesar del alto el fuego.

«Tal y como acordó Hamás, deben hacer todo lo posible por devolver urgentemente los cuerpos de todos los rehenes fallecidos. También me preocupan profundamente las pruebas de violencia contra civiles en Gaza», afirmó Fletcher.

«Tal y como acordó Israel, deben permitir la llegada masiva de ayuda humanitaria — miles de camiones a la semana — de la que dependen tantas vidas y que el mundo ha exigido. Necesitamos que se abran más pasos fronterizos», agregó Fletcher.

– Entrega de rehenes muertos –

Mientras tanto, según el plan de Trump respaldado por los mediadores internacionales, se espera que Israel y Hamás continúen con el intercambio de cuerpos, que también se topó con un obstáculo inesperado el miércoles.

El acuerdo de alto el fuego permitió que los últimos 20 rehenes que seguían con vida y cautivos en Gaza regresaran a casa el lunes, a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos de cárceles israelíes, así como el cese de los combates y los bombardeos.

Hamás también debe entregar los restos de todos los rehenes fallecidos, aunque por ahora solo ha devuelto a Israel ocho de los 28 cadáveres previstos.

Uno de ellos, además, no corresponde con el de ningún rehén, afirmó el ejército israelí.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afronta crecientes presiones internas para que se vincule la ayuda a Gaza al regreso de los restos de rehenes.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, instó a cortar el suministro de ayuda a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio.

Por su parte, Israel entregó el miércoles otros 45 cuerpos de palestinos al Hospital Nasser, en el sur de Gaza, con lo que el número total de cadáveres devueltos asciende a 90, informó el ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás.

Según el plan de Trump, Israel debe entregar 15 cadáveres de palestinos por cada rehén israelí fallecido devuelto.

– Desarme «quizá violento» –

La guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás a suelo israelí el 7 de octubre de 2023, provocó una catástrofe humanitaria en el territorio palestino, que fue asediado por Israel.

A finales de agosto, Naciones Unidas declaró algunas zonas de Gaza en hambruna, una consideración que Israel rechaza.

La reanudación de la entrada de ayuda humanitaria figura en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para el estrecho territorio.

Otro punto es el desarme de Hamás, una exigencia rechazada por el grupo islamista, que gobierna Gaza desde 2007.

El movimiento refuerza actualmente su control sobre las ciudades en ruinas del territorio, con una campaña de represión en la que ejecuta a presuntos colaboradores.

Hamás publicó un video en su canal oficial en el que se ve la ejecución en la calle de ocho supuestos sospechosos con los ojos vendados y arrodillados. Las imágenes son aparentemente del lunes por la noche.

En las últimas horas también se registraron enfrentamientos armados entre diversas unidades de seguridad de Hamás y otros grupos palestinos armados, algunos de los cuales tendrían el respaldo de Israel.

«Nuestro mensaje es claro: no habrá lugar para los forajidos ni para aquellos que amenacen la seguridad de los ciudadanos», declaró a la AFP una fuente de seguridad palestina en Gaza.

La policía armada del gobierno de Hamás reanudó las operaciones de patrullaje en las calles en el norte del territorio costero.

Israel y Estados Unidos insisten en que el movimiento islamista no puede tener ningún papel en un futuro gobierno del enclave. El plan de Trump establece que los miembros de Hamás que acepten «entregar sus armas» serán amnistiados.

«Si no se desarman, los desarmaremos nosotros», declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca un día después de visitar Oriente Medio para celebrar el alto el fuego en Gaza. «Y será algo rápido y quizá violento».

