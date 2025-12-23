Un policía muere y otro resulta herido en un ataque armado en el suroeste de Colombia

Bogotá, 23 dic (EFE).- Un policía murió y otro más resultó herido este martes en un ataque armado perpetrado en un caserío del convulso departamento colombiano del Cauca (suroeste), informaron las autoridades.

«Condeno con total firmeza el atentado criminal ocurrido en (el caserío) La Balsa, Cauca, donde fue asesinado nuestro intendente Guillermo Martínez mientras cumplía labores de investigación. Un patrullero resultó herido y recibe atención médica especializada», expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en X.

Los uniformados fueron atacados por desconocidos cuando pasaban en una camioneta por este caserío, que hace parte del municipio de Buenos Aires, que el pasado 18 de diciembre fue tomado por disidentes de las FARC en un ataque que dejó ocho policías heridos y graves daños a varias edificaciones del pueblo.

Frente a lo ocurrido este martes, el general Rincón aseguró que puso en marcha todas las «capacidades de inteligencia e investigación» de la Policía, en coordinación con el Ejército, para ubicar y detener a los atacantes.

«Mi solidaridad y acompañamiento a la familia de nuestro intendente, a sus compañeros y a toda la comunidad policial. Atacar a un policía es atentar contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de Colombia. Como Director de la Policía Nacional de Colombia, reafirmo nuestro compromiso indeclinable con el Cauca y con el país: seguiremos actuando con decisión para proteger la vida y el orden», añadió el oficial.

El Cauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia y, pese al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, sigue siendo escenario de enfrentamientos entre disidencias, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas narcotraficantes que disputan el control territorial y de las rutas del narcotráfico. EFE

