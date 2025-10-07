Un sismo de magnitud 3,4 se registró en provincia costera del Guayas, suroeste de Ecuador

Quito, 7 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 3,4 se registró este martes en la provincia ecuatoriana del Guayas, en la zona costera del país, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 09:38 hora local (14:38 GMT) a 2,81 grados de latitud sur y a 79,90 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 19 kilómetros y a 24,68 kilómetros de Balao, en Guayas (suroeste).

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

