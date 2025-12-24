Un total de 34 partidos solicitan participar en las elecciones presidenciales en Perú

3 minutos

Lima, 24 dic (EFE).- Un total de 34 partidos y alianzas políticas, de las 36 habilitadas para hacerlo, presentaron sus solicitudes formales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en las elecciones presidenciales en Perú de abril, mientras que también se recibieron 1.383 listas de candidatos para el Senado, la cámara de diputados y el Parlamento Andino, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según la información oficial, los dos partidos que aún no concluyeron su registro para presentar sus candidaturas presidenciales fueron el liberal Primero La Gente, que lidera la exlegisladora Marisol Pérez Tello, y el derechista Fe en el Perú, del exalcalde Álvaro Paz de la Barra.

Al cierre del plazo de inscripción, a la medianoche de este martes, el JNE informó de que recibió las solicitudes mediante su plataforma virtual y también de manera presencial, en la sede del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en la zona histórica de la capital peruana.

«Al cumplirse la fecha límite para la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para participar en las EG2026 (elecciones generales), la plataforma electoral del JNE registra 34 fórmulas presidenciales y 1.383 listas de candidatos que corresponden a senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino», señaló el JNE.

El organismo precisó que estas cifras aún pueden cambiar en las próximas horas, ya que las organizaciones políticas que hayan iniciado sesión en la plataforma virtual sin concluir el proceso pueden hacerlo hasta el mediodía de este miércoles.

El organismo electoral también indicó que el Partido Político de los Trabajadores y Emprendedores fue el único que llegó hasta la oficina electoral para solicitar la inscripción de su fórmula presidencial, que encabeza el candidato Napoléon Becerra.

Entre los candidatos presidenciales que presentaron sus solicitudes estuvieron el exalcalde Lima Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular; y la excongresista Keiko Fujimori, del partido fujimorista Fuerza Popular, que buscará por cuarta vez alcanzar la Presidencia peruana.

También el exgobernador regional y empresario César Acuña, del partido derechista Alianza para el Progreso (APP); y el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y representante del partido Perú Primero.

La primera fórmula presidencial inscrita fue la del partido derechista Avanza País, encabezada por el general retirado del Ejército y actual congresista José Williams, que sin embargo fue declarada inadmisible por observaciones a su proceso interno, que deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas,

En lo que va del calendario electoral, solo un partido político, el derechista Acción Popular (AP), ha sido excluido de participar en los comicios, por irregularidades en sus elecciones primarias.

Tras la inscripción de las listas de candidatos el JNE declarará si cumplen con todos los requisitos para ser admitidas, tras lo cual se dará un plazo para resolver las observaciones, y se iniciará otro proceso para la presentación de tachas u impugnaciones a las candidaturas por parte de la ciudadanía.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados el 7 de junio.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años. EFE

