Una avioneta cae en el centro de Guatemala y provoca la muerte de sus tripulantes

1 minuto

Ciudad de Guatemala, 14 oct (EFE).- Una avioneta se desplomó este martes en el centro de Guatemala provocando la muerte de sus dos tripulantes, según confirmaron los cuerpos de socorro.

De acuerdo a las autoridades, la aeronave cayó en el municipio de Tecpán del departamento (provincia) de Chimaltenango, unos 80 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala detalló en un comunicado que la avioneta salió del aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala y se dirigía al departamento de Huehuetenango, en el oeste del país centroamericano.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios precisó que fueron dos los fallecidos por el impacto y que además parte de sus cadáveres quedaron «calcinados».

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, los tripulantes de la aeronave eran los pilotos Carlos Javier García Villatoro y Franklin Alexander Francisco Santos.

La entidad indicó de igual manera que una tercera persona iba en la avioneta pese a que el manifiesto de vuelo solo establecía la presencia de los pilotos. Sin embargo, por el momento los cuerpos de socorro no han identificado a una tercera persona fallecida.

La avioneta era una Cessna 206 y llevaba casi 20 minutos de vuelo antes de precipitarse en una zona boscosa de Chimaltenango. EFE

