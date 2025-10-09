Una jueza federal de Chicago bloquea temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional

Chicago (EE.UU.), 9 oct (EFE).- Una jueza federal bloqueó este jueves temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para blindar las redadas migratorias en dicho estado, después de que un contingente de 200 soldados de Texas fuera enviado hace dos días al área de Chicago.

La magistrada April M. Perry anunció que emitirá una orden de restricción temporal que limita la movilización de las tropas en Illinois, al considerar que no existen «pruebas creíbles» de riesgo de «rebelión», argumento con el que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ) trataron de justificar el despliegue.

La audiencia se prolongó unas seis horas -dos de descanso- y contó con extensas intervenciones por parte de la Fiscalía y del Gobierno estadounidense, que encomendó a la Guardia Nacional el cometido de proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago durante su campaña de detenciones masivas como parte de la operación Midway Blitz. EFE

