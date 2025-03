Una mujer muere atragantada en Siberia durante un concurso de quién come más blinis

Moscú, 1 mar (EFE).- Una mujer murió atragantada en una localidad siberiana durante un concurso de quién come más blinis, las tradicionales tortitas rusas de harina de trigo, organizado en el marco de la ‘Máslenitsa’, la semana de carnaval que precede al ayuno de Cuaresma, informó hoy la agencia oficial rusa TASS.

El hecho se produjo en la localidad de Berezóvskoye, situada en la región siberiana de Krasnoyark.

Según las autoridades locales, la mujer, cuya identidad no fue revelada, se atragantó durante el desarrollo del concurso y resultaron inútiles los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida.

La fiesta de ‘Máslenitsa’, que este año se celebra entre el 24 febrero y el 2 de marzo, tiene origen pagano, pero adquirió su nombre en la época cristiana y hace referencia a ‘maslo’ (mantequilla).

Según algunas versiones, eso tiene que ver con que la fiesta se celebra en la semana previa a la Cuaresma en la que aún se permite comer productos lácteos, incluida la mantequilla.

Y aunque las celebraciones en la calle esta semana no las pueden visitar todos, no hay ruso que no celebre la ‘Máslenitsa’ en la intimidad de su casa.

Eso sí, los nutricionistas recomiendan la mesura a la hora de ingerir los blinis para no llegar a comer más de cinco de un golpe. EFE

