Una nueva flotilla para Gaza dice que Israel interceptó varios de sus barcos

Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza afirmaron que el ejército de Israel interceptó el miércoles varios de sus navíos.

«Tres barcos (…) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí» en horas de la madrugada a 220 kilómetros de la costa de Gaza, indicó la flotilla Global Sumud en la red social X.

Agregó que otra embarcación con más de 90 personas a bordo incluyendo médicos, activistas y periodistas, fue atacada por un helicóptero militar israelí, mientras que la tripulación de otro navío, el Milad, fue «interceptada».

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí confirmó en redes sociales que había interceptado los barcos que intentaban llegar a Gaza.

«Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada», señaló el ministerio israelí.

Agregó que «los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí» y que los detenidos «están a salvo y con buena salud».

Según la Coalición Flotilla de Libertad, los barcos llevan «ayuda vital valorada en más de 110.000 dólares en medicamentos, equipo respiratorio y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza».

Israel ha bloqueado los últimos meses varias flotillas de ayuda que intentaban alcanzar el devastado territorio palestino, cuya población enfrenta una hambruna, según la ONU.

La semana pasada, las fuerzas israelíes impidieron la llegada a Gaza de otra flotilla de Global Sumud con unos 45 barcos, con políticos y activistas a bordo, incluida la sueca Greta Thunberg, conocida por su campaña contra el cambio climático.

Esa acción motivó protestas en toda Europa.

